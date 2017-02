30 % des Canadiens ont subi des sévices avant l’âge de 15 ans, selon un rapport

MONTRÉAL – Près du tiers des Canadiens ont subi aux mains d’un adulte des sévices sexuels ou physiques, et parfois les deux, avant l’âge de 15 ans, est-il rapporté par Statistique Canada dans une analyse dévoilée jeudi.

Plus précisément, 30 pour cent ont déclaré s’être fait infliger ces mauvais traitements lorsqu’ils étaient enfants ou adolescents.

Ces chiffres proviennent des données auto-déclarées par des Canadiens de 15 ans et plus qui ont été recueillies dans le cadre de l’Enquête sociale générale (ESG) de 2014 sur la victimisation. Cette analyse ratisse donc plus large que les crimes rapportés à la police.

Environ 26 pour cent des Canadiens ont déclaré avoir subi de la violence physique et huit pour cent des sévices sexuels avant l’âge de 15 ans. Une plus faible proportion, soit 5 pour cent, disent avoir subi les deux.

Plus d’hommes que de femmes ont été victimes de violence physique et sexuelle: soit 32 pour cent contre 27 pour cent. Mais alors que les hommes ont été plus souvent victimes d’actes violents que les femmes, ces dernières étaient trois fois plus nombreuses que les hommes à avoir déclaré des agressions sexuelles.

Parmi les victimes, 66 pour cent ont rapporté avoir subi des sévices entre une et six fois, 20 pour cent ont indiqué que cela s’est produit entre sept et 21 fois, et 15 pour cent ont rapporté un nombre encore plus grand d’agressions.

La très grande majorité des victimes — 93 pour cent — n’ont pas parlé à la police ni aux services de protection de l’enfance de ce qu’ils ont subi.