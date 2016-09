7 Québécois honorés par les YMCA: Joé Juneau et Gregory Charles en font partie

MONTRÉAL – Le travail de sept Québécois est récompensé par les YMCA du Québec.

Les sept lauréats reçoivent la Médaille de la paix parce qu’ils ont notamment travaillé à contrer la cyberintimidation, à lutter contre la violence conjugale, à favoriser l’intégration des nouveaux arrivants ou à créer des espaces d’apprentissage pour les jeunes au Québec.

Parmi ceux qui sont honorés, on remarque l’ancien joueur de hockey Joé Juneau et le chanteur, musicien et animateur Gregory Charles.

Joé Juneau a créé il y a 10 ans le Programme de développement des jeunes du Nunavik qui encourage les jeunes Inuits à poursuivre leurs études, à acquérir des compétences de vie et à rester en santé.

Gregory Charles a entre autres fondé Le Mondial Choral de Laval, qui réunit chaque année des dizaines de milliers de spectateurs, et qui présente de jeunes talents canadiens.

Le directeur général des YMCA du Québec, Stéphane Vaillancourt, souligne que toute la communauté québécoise bénéficie du travail acharné des Médaillés de la paix «pour rendre le monde plus harmonieux.» Il ajoute que ces lauréats nous rappellent que «la paix commence avec chacun d’entre nous.»