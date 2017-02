À minuit moins une, les juristes de l’État québécois contre-attaquent

MONTRÉAL – Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) montrent les dents à leur tour.

Après avoir été accusés par le président du Conseil du trésor de faire preuve d’intransigeance et de n’avoir effectué «aucun compromis» depuis le début de leur débrayage remontant au 24 octobre dernier, ces juristes ont reproché à Pierre Moreau de leur avoir mis «le fusil sur la tempe» en ayant brandi la menace du dépôt d’un projet de loi spéciale avant même d’avoir pris connaissance de la nouvelle contre-proposition de leurs représentants.

M. Moreau a, en effet, annoncé ce scénario, samedi, en spécifiant que les élus provinciaux seraient invités à regagner l’Assemblée nationale dès lundi en prévision de l’adoption de ce texte législatif.

Quant à la contre-proposition de LANEQ, elle a été dévoilée dimanche.

Son président, Jean Denis, a souligné que si le gouvernement provincial la rejette, il s’agira d’un «aveu d’échec» de sa part.

Il a ajouté qu’advenant le cas où une loi spéciale devait être adoptée, ses membres n’hésiteraient pas à la contester «jusqu’en Cour suprême s’il le fallait» car elle «brimerait [leur] droit constitutionnel de faire la grève».

Me Denis a tenu à préciser que, dans une pareille éventualité,les juristes qu’il représente continueraient à se battre sur un autre front.

«On maintiendra la poursuite en dommages et intérêts pour les négociations de mauvaise foi […] devant le Tribunal administratif du travail. Ce n’est pas la loi spéciale qui fera en sorte qu’on retire cette procédure, bien au contraire», a-t-il martelé.

Par ailleurs, Jean Denis a soutenu que ses membres entretiennent de grands doutes quant à la possibilité qu’une entente puisse être conclue dans un horizon rapproché en misant sur les pourparlers. «Ils sont convaincus que ça ne donnera pas grand-chose», a-t-il déclaré, d’un ton résigné.

Malgré ce climat empreint de scepticisme, des discussions avaient toujours lieu dimanche après-midi, au moment où Me Denis a accordé une entrevue à La Presse canadienne.

Ce dernier a mentionné qu’en dépit de la poursuite des négociations, les avocats et notaires de l’État québécois n’en menaient vraiment pas large.

«En ce moment, les membres sont déçus du gouvernement. Ils trouvent qu’ils ne sont pas bien traités […]. Ça va être épouvantable quand ils vont retourner au bureau», a-t-il déploré.

Jean Denis a invité Pierre Moreau à faire montre de plus de retenue d’ici la conclusion de l’actuel conflit de travail.

«Le ton a beaucoup monté à cause de M. Moreau. Il devrait être plus digne (…). Il essaie de tout faire en même temps. Il veut négocier et intimider. Ça, c’est désolant», a-t-il décrié.

Médiation

À l’instar du Barreau du Québec, la veille, la Chambre des notaires du Québec a exhorté, par voie du communiqué, «les deux parties à recourir à un médiateur neutre et indépendant» si un accord n’est pas conclu dimanche.

Elle a écarté l’option de la loi spéciale car son imposition «envenimera le climat de travail et brisera le lien de confiance entre l’État et ses juristes».

Pour certains d’entre eux, le mal est déjà fait s’il faut en croire Me Denis.

«Il y en a certains, parmi les jeunes, qui ont décidé d’aller travailler ailleurs pendant la grève […] en raison de l’irrespect du gouvernement», a-t-il observé.

Il a conclu en indiquant qu’il avait lui-même choisi de devancer sa retraite d’un an pour exprimer bien clairement son ras-le-bol.