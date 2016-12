Achat de cannabis: Trudeau d’accord avec l’âge minimum de 18 ans

OTTAWA – Le premier ministre Justin Trudeau approuve l’établissement de 18 ans comme âge minimum national pour l’achat de cannabis.

«Ce que je trouve, c’est que la proposition d’avoir 18 ans, 19 ans possible dans certaines provinces (…) c’est un compromis raisonnable», a-t-il dit en marge d’une annonce, jeudi.

«On sait que les plus grands méfaits de l’utilisation de la marijuana se passent à un âge plus bas que 18, 19 ans, et je pense que c’est une approche responsable que nous avons trouvée en termes d’équilibre pratique et utile», a poursuivi M. Trudeau.

Le premier ministre a par ailleurs confirmé, comme l’avaient fait avant lui les ministres qui pilotent ce dossier, que le fédéral a toujours l’intention de déposer son projet de loi sur la légalisation au printemps 2017.

«Nous sommes encore confiants que nous allons pouvoir avancer (…) au printemps», a-t-il dit, remerciant au passage le groupe de travail sur la légalisation du cannabis, qui a déposé mardi un rapport contenant quelque 80 recommandations, dont celle sur l’âge minimum national.

Dans son rapport, le groupe qui était présidé par Anne McLellan, ancienne ministre libérale de la Justice, souligne avoir entendu à plusieurs reprises que la fixation d’un âge trop élevé pour l’achat de cannabis risquait d’être favorable au marché illicite.

Des experts en santé publique, dont l’Association médicale canadienne, avaient préconisé l’établissement de l’âge minimum à 21 ans, mais il n’y a pas consensus «concernant l’âge sécuritaire pour la consommation du cannabis», a noté le groupe de travail.

Il a ainsi recommandé au fédéral d’établir l’âge minimum national à 18 ans en laissant aux provinces et territoires le droit «de l’harmoniser avec leur âge minimum pour l’achat d’alcool».