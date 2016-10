Adversaires politiques et membres de la famille du PQ réagissent

MONTRÉAL – «Force est de constater que le PQ demeure d’abord et avant tout, un parti souverainiste. La séparation aura été omniprésente tout au long de la course à la chefferie. La grande question qu’ils auront débattue entre eux est de savoir quelle sera la mécanique de mise en œuvre du processus de séparation.»

«Le PQ est dépassé par la réalité, les Québécois ne veulent plus entendre parler de séparation.»

— Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille, Sébastien Proulx

—

«M. Lisée s’éloigne de la raison d’être du Parti québécois en reportant un référendum après 2022. Québec solidaire juge qu’il est possible de faire deux choses à la fois : se débarrasser des libéraux et de Philippe Couillard tout en permettant aux Québécois et aux Québécoises de faire la souveraineté via un processus constituant.»

— Les deux coporte-parole de Québec solidaire, Françoise David et Andrés Fontecilla

—

«Félicitations Jean-François! Nous sommes des adversaires politiques, mais j’admire ceux et celles qui font le choix du service public et qui contribuent au développement de notre société.»

— Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, qui a précisé s’être entretenu quelques minutes avec le nouvel élu, vendredi soir

—

«Avec #Lisee au #PQ, la #CAQ est le seul parti pour faire avancer le Québec sans faire « perdre du temps aux Québécois »»

— Le leader parlementaire de la CAQ, François Bonnardel, sur Twitter

—

«Félicitations Jean François. Bravo aux candidat/es. Le Québec et les Québécois continueront à s’épanouir avec le grand parti historique.»

— L’ex-chef du Parti québécois, Pierre Karl Péladeau, sur Twitter