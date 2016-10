AECG: Freeland promet un programme de compensation avant l’entrée en vigueur

OTTAWA – La ministre du Commerce international, Chrystia Freeland, promet de «finaliser» et d’«annoncer» un programme de compensation financière pour les producteurs laitiers et fromagers avant la mise en oeuvre de l’accord de libre-échange entre Canada et l’Union européenne (UE).

«Nous sommes en train de finaliser les programmes», a-t-elle spécifié en point de presse dans le foyer des Communes, lundi, quelques heures après être rentrée de Bruxelles, en Belgique, où elle a pris part à la signature de l’Accord économique et commercial global (AECG).

«Je peux promettre aujourd’hui que les plans seront en place avant la ratification», a-t-elle affirmé, assurant que le gouvernement libéral saisit «très bien l’importance de soutenir les secteurs en transition» comme l’industrie laitière et fromagère ainsi que celle des pêches.

La ministre Freeland n’était pas encore en mesure de préciser quel montant pourrait être versé aux producteurs de lait et de fromage, qui devront composer avec l’importation au Canada de quelque 17 500 tonnes de fromages.

Selon le président des Producteurs de lait du Québec, Bruno Letendre, l’entrée en vigueur de cette entente commerciale avec le groupe des 28 entraînera des pertes annuelles permanentes de 300 millions $ pour l’industrie laitière et fromagère à l’échelle du Canada.

Le gouvernement fédéral doit déposer lundi après-midi à la Chambre des communes un projet de loi portant sur la mise en oeuvre de l’AECG dans l’espoir de le faire adopter au début de l’année prochaine.

Au Parlement européen, le vote sur la ratification du traité de libre-échange doit se tenir en décembre, selon ce qu’a indiqué le président de l’institution, Martin Schulz. «C’est une très bonne nouvelle», s’est réjouie Mme Freeland.

Une approbation par les eurodéputés signifierait qu’«environ 98 pour cent» des éléments du traité «qui, selon l’UE, sont de compétence européenne», entreraient en vigueur en attendant l’aval des Parlements des 28 États membres pour le reste de l’accord, a précisé la ministre.

La signature de l’AECG, qui a pendant un moment été mis en péril en raison de l’opposition de la Wallonie, offrira au Canada un important avantage concurrentiel, alors que souffle un fort vent protectionniste en Europe et aux États-Unis, a de nouveau plaidé Chrystia Freeland.

«Le gouvernement se concentre maintenant à travailler avec nos exportateurs afin de faire en sorte qu’ils soient conscients des occasions qui se présentent à eux avec l’ouverture de ce nouveau marché», a-t-elle expliqué.