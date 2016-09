Agression d’une joggeuse au Mont-Saint-Bruno: l’individu s’est enfui

LONGUEUIL, Qc – Une femme qui faisait du jogging vendredi après-midi dans la Parc national du Mont-Saint-Bruno, en Montérégie, a été victime d’une agression.

La dame âgée dans la cinquantaine a été attaquée par un homme également agé d’une cinquantaine d’années.

Ses blessures n’ont pas été précisées, mais elle a dû être hospitalisée. On ne craint pas pour sa vie.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil a donné peu de détails sur les circonstances entourant cette agression.

Le suspect s’est enfui rapidement. Il mesure environ 5 pieds 10 pouces, a les cheveux bruns et gris, et parle français. L’individu portait un pantalon sport bleu foncé, un t-shirt bleu et avait un sac à la taille.