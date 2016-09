Agression d’une joggeuse au Mont-Saint-Bruno: pas encore d’arrestation

LONGUEUIL, Qc – Le Service de police de l’agglomération de Longueuil est toujours à la recherche d’un individu qui a agressé une femme qui faisait du jogging vendredi après-midi dans la Parc national du Mont-Saint-Bruno, en Montérégie.

La dame âgée dans la cinquantaine a été attaquée avec violence, vers midi 30. Malgré ses blessures importantes, elle a réussi à faire fuir l’homme qui serait également agé d’une cinquantaine d’années.

La victime a été hospitalisée, mais elle a reçu son congé samedi.

Grâce à des informations du public, la police a diffusé un portrait-robot du suspect.

Il mesure environ 5 pieds 10, pèse 80 kilos, a les cheveux bruns et gris, et parle français. L’individu portait un pantalon sport bleu foncé, un t-shirt bleu, des espadrilles, et avait un sac à la taille.