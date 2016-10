Aide aux analphabètes: une ligne téléphonique d’écoute et de référence existe

MONTRÉAL – La Fondation pour l’alphabétisation lance une campagne publicitaire pour faire connaitre sa ligne téléphonique Info-Alpha.

Il s’agit d’un service d’aide, d’écoute et de référence en alphabétisation et en formation de base dédié aux adultes éprouvant des difficultés en lecture, en écriture et en calcul.

La ligne Info-Alpha permet de soutenir les personnes qui éprouvent des problèmes, et de les référer à des ressources adaptées à leur besoin, partout au Québec.

Le porte-parole de la campagne, l’animateur Mario Langlois, insiste sur l’importance de demander de l’aide face à l’analphabétisme, particulièrement les hommes qui sont moins enclins à le faire.

Il en profite pour louanger l’ancien entraineur du Canadien de Montréal, le sénateur Jacques Demers, qui a admis il y a quelques années être analphabète. Cet aveu, selon M. Langlois, a permis à des milliers d’autres Québécois de ne pas voir leur problème comme une honte.

Au Québec, l’analphabétisme est très présent. Selon des données de 2015, pas moins d’un million de personnes sont touchés à divers degrés, soit un adulte sur cinq.