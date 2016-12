Viola Desmond a été choisie pour apparaître sur un billet de banque

GATINEAU, Qc – Viola Desmond, souvent décrite comme la Rosa Parks du Canada pour sa décision, en 1946, de s’asseoir dans une section d’un cinéma de Nouvelle-Écosse réservée aux Blancs, deviendra la première Canadienne à figurer sur le devant d’un billet de banque canadien.

Le ministre des Finances, Bill Morneau, a annoncé que Mme Desmond figurera sur le billet de 10 $ lorsque la prochaine série entrera en circulation en 2018.

«Il s’agit aujourd’hui de souligner la contribution incalculable que toutes les femmes ont apportée et continuent d’apporter à l’histoire du Canada. L’histoire de Viola Desmond nous rappelle à tous que de grands changements peuvent commencer par de simples moments de dignité et de bravoure, a déclaré le ministre Morneau lors d’une cérémonie à Gatineau.

«Mme Desmond représente le courage, la force et la détermination, des qualités auxquelles nous devrions tous aspirer chaque jour.»

La soeur de Mme Desmond, Wanda Robson, qui s’est assurée que l’histoire de sa soeur soit davantage connue du grand public, était présente lors de l’annonce.

«C’est un grand jour quand on voit figurer une femme sur un billet de banque, et ce l’est encore plus quand c’est sa grande sœur qu’on voit sur ce billet. Notre famille est extrêmement fière et honorée», a déclaré Mme Robson.

Les quatre autres femmes finalistes étaient la suffragette québécoise Idola Saint-Jean, la poétesse E. Pauline Johnson, l’ingénieure Elsie MacGill et la médaillée olympique de 1928 Fanny Rosenfeld.

Plus de 26 000 candidatures avaient été soumises par le public. La liste avait été réduite à 461 candidates admissibles, qui possédaient la citoyenneté canadienne et qui étaient décédées depuis au moins 25 ans.

Femme d’affaires devenue militante pour les droits civils, Mme Desmond a bâti son entreprise dans le secteur de l’esthétique et, par le biais de son école de beauté, est devenue un mentor après des jeunes femmes noires de la Nouvelle-Écosse.

En 1946, elle a rejeté la discrimination raciale en s’assoyant dans une section réservée aux Blancs, dans une salle de cinéma de New Glasgow. Elle a été arrêtée et mise à l’amende. Son geste a inspiré des générations de Noirs en Nouvelle-Écosse et dans le reste du Canada.

Bien qu’il s’agisse de la première fois qu’une femme autre que la reine Élizabeth II apparaît sur le devant d’un billet de banque canadien, les Célèbres cinq suffragettes de même que Thérèse Casgrain avaient figuré au verso d’un billet de 50 $ en 2004. Les femmes sont disparues du billet lorsqu’une nouvelle version en polymère a été produite en 2011.