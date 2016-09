La Canadienne Homa Hoodfar libérée de la prison d’Evin, en Iran

OTTAWA – La professeure canadienne d’origine iranienne Homa Hoodfar a été libérée de la prison d’Evin, en Iran, où elle croupissait depuis près de quatre mois, a confirmé lundi le gouvernement du Canada.

«Les Canadiens sont soulagés de constater que Mme Hoodfar a été libérée et qu’elle retrouvera bientôt sa famille, ses amis et ses collègues», a réagi par voie de communiqué le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

«Le gouvernement du Canada s’est impliqué de façon active et constructive aux plus hauts niveaux dans le dossier de Mme Hoodfar depuis le début de cette dure épreuve, en travaillant en vue d’obtenir sa libération et son retour au Canada», a-t-il poursuivi.

En l’absence d’une représentation diplomatique canadienne en Iran, le gouvernement a travaillé «en étroite coopération» avec l’Oman, l’Italie et la Suisse, «qui ont joué un rôle déterminant menant à la libération de la professeure Hoodfar», a expliqué M. Trudeau.

Les autorités iraniennes ont aussi coopéré pour faciliter le processus, a précisé le premier ministre, selon qui Téhéran comprend «que les cas comme celui-ci nuisent à l’établissement de relations plus productives».

La libération de Homa Hoodfar est de fait une première preuve tangible que le réchauffement des relations irano-canadiennes souhaité par le gouvernement Trudeau a des impacts positifs, a plaidé le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion.

«Ils ont bien vu qu’on était sérieux dans notre volonté de rétablir les relations avec eux, même si ces relations sont l’occasion d’exposer nos désaccords profonds», a-t-il exposé en entrevue téléphonique avec La Presse canadienne.

«Ça a certainement aidé. L’engagement aide, le retrait nuit», a-t-il ajouté à l’autre bout du fil depuis Carthagène, en Colombie, où il s’est déplacé pour assister à la signature de l’accord de paix entre le gouvernement et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC).

Rappelons qu’Ottawa a rompu ses relations diplomatiques avec l’Iran en septembre 2012. Le gouvernement conservateur avait alors annoncé la fermeture immédiate de l’ambassade canadienne en Iran et l’expulsion du pays de tous les diplomates iraniens en poste au Canada.

L’agence de presse iranienne Fars News a indiqué lundi sur son site internet que la professeure avait été libérée pour des raisons humanitaires, citant le ministère iranien des Affaires étrangères.

Cette libération survient un mois après que la famille de la professeure à la retraite de l’Université Concordia eut tiré la sonnette d’alarme au sujet de son état de santé.

Âgée de 65 ans, Homa Hoodfar a dû être hospitalisée au courant de l’été. Elle était alors à peine consciente et pouvait difficilement marcher et parler, d’après sa famille.

La professeure, qui détient les nationalités canadienne, iranienne et irlandaise, était en isolement cellulaire depuis qu’elle a été jetée en prison, le 6 juin dernier.

Née en Iran, Mme Hoodfar est établie à Montréal depuis environ 30 ans, où elle a enseigné à l’Université Concordia. L’anthropologue et sociologue a mené des recherches sur les femmes musulmanes dans diverses régions du monde.

Elle s’était rendue en Iran au début février pour visiter des proches et mener des recherches archivistiques à la bibliothèque parlementaire de Téhéran, d’après sa famille. Arrêtée une première fois en mars, peu avant de quitter l’Iran, elle s’était vu interdire de sortir du pays.

Elle a été arrêtée à nouveau le 6 juin et incarcérée à la prison d’Evin.

Un procureur iranien a reproché à Mme Hoodfar de «baigner dans des activités féministes». D’après sa famille, on a déposé contre elle des accusations de propagande contre l’État et de collaboration avec des États étrangers contre la République islamique d’Iran.

La libération de la professeure a été accueillie avec un optimisme prudent du côté d’Amnistie internationale.

«Il faut aussi voir dans quel état de santé Homa se trouve; il reste encore quand même beaucoup d’interrogations», a signalé en entrevue Béatrice Vaugrante, la directrice générale de l’organisation à l’échelle du Canada francophone.

«Mais c’est sûr que c’est toute une bonne nouvelle qu’elle soit sortie de cette prison-là», a-t-elle poursuivi.

Le député Amir Khadir, de Québec solidaire, qui avait participé en juillet dernier à une grève de la faim symbolique pour dénoncer la détention de Mme Hoodfar et des prisonniers politiques en Iran, a quant à lui dit que cette libération lui apportait un «grand soulagement».

«C’est une aberration que cette citoyenne canadienne ait dû subir aussi longtemps les injonctions du régime autoritaire iranien», a-t-il cependant souligné dans un communiqué publié lundi.

«Les conditions de détention en Iran sont souvent inhumaines et ne visent qu’à humilier et à briser les individus. Lorsqu’il s’agit d’une personne ayant une autre nationalité, elle devient souvent un instrument politique pour obtenir des faveurs diplomatiques», a ajouté M. Khadir.

