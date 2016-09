Le Canadien Kevin Garratt, accusé d’espionnage en Chine, est libéré

OTTAWA – Kevin Garratt, un Canadien détenu depuis plus de deux ans en Chine pour des accusations d’espionnage, a été libéré jeudi, selon un responsable du gouvernement fédéral.

Au moment de son arrestation, M. Garratt vivait en Chine depuis environ 30 ans, où il participait à des oeuvres caritatives chrétiennes et tenait un café très populaire près de la frontière avec la Corée du Nord. Il avait été arrêté avec sa femme Julia il y a un peu plus de deux ans, mais Mme Garratt a obtenu sa libération sous caution au bout de six mois.

En janvier, M. Garratt avait été formellement accusé d’espionnage pour le compte du Canada et d’avoir volé des secrets d’État.

Le premier ministre Justin Trudeau a soutenu qu’il avait évoqué cette affaire avec ses homologues à Pékin lors de sa récente visite officielle en Chine, au début du mois.

Le fils des Garratt, Simeon, indiquait récemment à La Presse canadienne qu’il nourrissait beaucoup d’espoirs dans cette visite, la première de M. Trudeau en Chine.

On apprenait mercredi que trois semaines seulement après ce voyage officiel, le premier ministre de la République populaire de Chine, Li Keqiang, serait en visite à Ottawa et Montréal la semaine prochaine.

Le cabinet du premier ministre Trudeau a indiqué que les deux chefs de gouvernement souhaitent ainsi continuer «à approfondir une relation plus solide et plus stable entre le Canada et la Chine».