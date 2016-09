Le gouvernement fédéral va réglementer l’usage des cigarettes électroniques

OTTAWA – Le gouvernement fédéral présentera cet automne un projet de loi pour réglementer l’usage des cigarettes électroniques.

Santé Canada affirme que cette mesure vise à protéger les jeunes contre la dépendance à la nicotine, tout en permettant aux fumeurs adultes d’acheter légalement des cigarettes électroniques et des produits de vapotage comme mesure transitoire pour arrêter de fumer, ou comme solution de rechange au tabac.

Santé Canada a également annoncé le renouvellement pour un an de la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme, ce qui donnera au gouvernement du temps pour élaborer un nouveau plan à long terme. La stratégie adoptée en 2001 a été renouvelée pour la dernière fois il y a quatre ans.

De plus, le gouvernement fédéral continue de réfléchir à l’interdiction éventuelle des cigarettes au menthol et travaille à concrétiser son engagement d’introduire des paquets neutres et standardisés pour tous les produits du tabac.

Selon le gouvernement, quelque 87 000 Canadiens, dont de nombreux jeunes, deviendront des fumeurs réguliers cette année.