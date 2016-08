Les moyens de pression sont reportés d’une journée dit le syndicat des postes

MONTRÉAL – En raison de la poursuite des négociations entre le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) et la direction de Postes Canada, les moyens de pression qui devaient s’appliquer, dès minuit lundi soir, ont été suspendus pour une période de 24 heures, a annoncé le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) dimanche soir.

Les négociations se poursuivent avec l’aide d’un médiateur spécial nommé par le gouvernement, a indiqué le STTP.

Le porte-parole du STTP, Yannick Scott, a affirmé en entrevue avec La Presse canadienne que ce report des moyens de pression «indique clairement qu’il y a eu de très bonnes discussions et qu’il y a eu des avancements à la table des négociations».

Il a ajouté qu’une entente pourrait être conclue au courant des prochains jours.

Le STTP avait annoncé dimanche après-midi que s’il n’y avait pas une entente avant minuit, une grève tournante commencerait lundi en Alberta et aux Territoires du Nord-Ouest. Les travailleurs de ces régions refuseraient de travailler des heures supplémentaires.

Le syndicat avait diffusé un préavis de grève jeudi soir, accusant Postes Canada de refuser de négocier de bonne foi.

Les deux parties n’arrivent pas à s’entendre depuis des mois sur plusieurs enjeux, dont l’équité salariale entre les facteurs des régions urbaines et ceux des régions rurales, ainsi que les modifications aux régimes de retraite.

«Les travailleurs et travailleuses des postes sont réellement prêts, s’ils doivent en arriver là, à exercer des moyens de pression pour défendre l’équité salariale, les pensions de retraite et de bons emplois. Mais tant qu’il y a de l’espoir de conclure une entente de manière pacifique, nous allons poursuivre les pourparlers», a déclaré pour sa part le président national du STTP, Mike Palecek.