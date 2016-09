SNC-Lavalin a enfreint la Loi électorale du Canada, dit le commissaire

OTTAWA – Le commissaire aux élections fédérales annonce avoir conclu une entente de transaction avec SNC-Lavalin, qui a versé près de 118 000 $ en contributions politiques, sur une période de sept ans, enfreignant la Loi électorale du Canada.

Le commissaire précise que les contributions ont été versées aux libéraux et aux conservateurs entre le 9 mars 2004 et le 1er mai 2011.

Selon l’entente de transaction, le commissaire affirme que d’anciens hauts dirigeants de la firme d’ingénierie montréalaise ont sollicité des employés en vue d’apporter des contributions politiques au palier fédéral.

Dans certains cas, ces contributions ont été remboursées sous forme d’un faux remboursement de dépenses personnelles ou d’un paiement factice de bonus ou d’autres avantages, pour une valeur totale qui s’élèverait à 117 803,49 $.

Le commissaire précise que les contributions ont été remboursées au receveur général du Canada et que SNC-Lavalin a «pleinement coopéré» et «s’est engagé à collaborer avec le Bureau pour la durée de l’enquête en cours».

L’enquête du commissaire a conclu que le Parti libéral du Canada (PLC) a reçu 83 534,51 $ de cette manière et ses associations de circonscriptions 13 552,13 $. Les candidats à la course au leadership du PLC en 2006 — course remportée par Stéphane Dion — ont, quant à eux, empoché 12 529,12 $.

De son côté, le Parti conservateur du Canada a reçu 3137,73 $ de SNC-Lavalin via ce stratagème, et ses associations de circonscriptions ainsi que ses candidats 5050 $.

«Une grande partie de cet argent a, au moment de la signature de cette transaction par le commissaire, effectivement été versée au receveur général par les entités politiques qui avaient accepté les contributions», peut-on lire dans les documents publiés par le commissaire aux élections fédérales.

«Tous les membres du Bureau du président de l’intéressée qui étaient impliqués dans les activités reprochées ne sont plus à l’emploi de l’intéressée, et les nouveaux membres de l’Équipe de direction de l’intéressée n’étaient aucunement impliqués dans les activités reprochées», déclare SNC-Lavalin dans ces mêmes documents.

La firme énumère également les mesures prises pour éviter que de telles pratiques se reproduisent.