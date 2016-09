Ambrose dit qu’elle n’est pas d’accord à filtrer les immigrants sur les valeurs

OTTAWA – La chef du Parti conservateur Rona Ambrose a dit en entrevue au réseau CTV, dimanche, qu’elle n’appuyait pas la proposition de sa collègue Kellie Leitch visant à dépister les valeurs «anticanadiennes» chez les nouveaux immigrants.

Mme Leitch, qui se présente à la direction du Parti conservateur, a été critiquée cette semaine lorsque sa campagne a envoyé un sondage en ligne à ses partisans pour leur demander si les nouveaux immigrants devaient être filtrés selon ce critère.

Mais la chef intérimaire de l’opposition a affirmé à l’émission «Question period» qu’elle ne savait pas de quoi «aurait l’air» ce filtrage, soulignant que les autorités vérifiaient déjà les antécédents criminels de potentiels immigrants.

Mme Ambrose a ajouté qu’elle ne croyait pas qu’il y avait de l’appétit pour une telle mesure au Canada, qualifiant la proposition de Mme Leitch de «mal formulée».

Kellie Leitch est revenue à la charge, vendredi, affirmant que sa proposition est sensée, et qu’elle serait au coeur de son offre comme prétendante au poste de chef.

La députée ontarienne a affirmé qu’elle allait mettre de l’avant des politiques qui feront du Canada un pays plus sécuritaire et plus uni, selon elle.

«Je pense qu’il est important de proposer que les immigrants n’aient pas de valeurs anticanadiennes comme l’intolérance envers les autres religions, cultures et orientations sexuelles, les comportements violents ou sexistes, et un manque de respect pour notre tradition canadienne des libertés personnelles et économiques», a-t-elle expliqué dans un communiqué.

«Les Canadiens devraient s’attendre à en entendre davantage — et pas moins — sur ce sujet de ma part dans les prochains mois», a-t-elle tranché.