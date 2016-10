Amos: Michel Pageau, l’ami des animaux sauvages, est mort mercredi

AMOS, Qc – Un ami des animaux avantageusement connu en Abitibi-Témiscamingue, Michel Pageau, est mort mercredi dans un hôpital d’Amos dans des circonstances qui n’ont pas encore été révélées par ses proches.

Il y a une trentaine d’années, M.Pageau et son épouse avaient fondé Le Refuge Pageau, un endroit qui accueille les animaux sauvages blessés ou abandonnés dans le but de les réhabiliter et de les remettre en liberté. Lorsque la libération est impossible, le refuge offre un abri à long terme à ces animaux.

Michel Pageau a fait l’objet en 2001 d’un documentaire intitulé «Il parle avec les loups» qui relate son oeuvre.

Le maire d’Amos, Sébastien d’Astous, a fait part de sa tristesse après avoir appris la mort de M.Pageau. Il a transmis ses sympathies à ses proches.

Michel Pageau, qui était né à Amos en 1940, avait ralenti ses activités depuis quelques années. Ce sont sa fille Nathalie et son gendre qui assurent désormais le fonctionnement du Refuge Pageau.