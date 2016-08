Après 35 ans à la présidence, Tommy Kulczyk a quitté Jeunesse au soleil

MONTRÉAL – L’une des figures de proue du service communautaire à Montréal, Tommy Kulczyk, a officiellement quitté l’organisme qu’il présidait depuis 35 ans, Jeunesse au soleil.

M. Kulczyk occupera dès le 5 septembre une nouvelle fonction à la Ville de Montréal, celle de Commissaire à l’enfance.

Il sera en charge de la réalisation des projets de la nouvelle Politique de l’enfance de la ville. Cinq millions de dollars par année y seront consacrés pendant cinq ans pour aider les enfants défavorisés.

Tommy Kulczyk admet que la décision de quitter Jeunese au soleil n’a pas été facile.

En entrevue à La Presse canadienne, il souligne qu’il a deux objectifs dans la vie: être utile et faire une différence. Il dit avoir cédé à la demande du maire Denis Coderre qui l’a assuré que la Ville voulait faire plus pour les enfants et qu’il était le candidat idéal pour concrétiser cette promesse.