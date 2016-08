Australie: 3 Canadiens arrêtés en croisère pour contrebande de cocaïne

SYDNEY – Trois Canadiens en croisière sur un bateau en Océanie ont été arrêtés et accusés, lundi, de contrebande de drogue après que la police de l’Australie ait annoncé que 95 kilogrammes de cocaïne avaient été trouvés dans leurs valises.

Les autorités frontalières australiennes affirment que la drogue localisée dans le bateau MS Sea Princess accosté à Sydney vaut quelque 29,9 millions $ CAN et que la saisie a été la plus importante faite jusqu’ici en Australie à bord d’un navire ou d’un avion.

Les trois suspects ont été identifiés: André Tamine, 63 ans, Isabelle Lagacé, 28 ans et Melina Roberce, 22 ans. Leur plaidoyer n’a pas encore été soumis au tribunal mais s’ils sont trouvés coupables, l’homme et les deux femmes risqueront l’emprisonnement à perpétuité.

Le trio demeurera détenu jusqu’à son retour en cour le 26 octobre prochain.

Les autorités australiennes ont précisé que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le ministère de l’Intérieur des États-Unis avaient collaboré à l’enquête permettant l’arrestation des trois suspects.