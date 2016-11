Avis d’ébullition d’eau décrété pour Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable

SAINTE-JULIE, Qc – Les citoyens de Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable en Montérégie doivent faire bouillir l’eau avant de la consommer sur tout le territoire jusqu’à nouvel ordre.

Cet avis d’ébullition a été décrété dimanche à la suite de la réception d’un résultat d’E. coli positif.

Pendant au moins 48 h, les citoyens devront faire bouillir l’eau au moins une minute à gros bouillons avant de la consommer ou consommer de l’eau embouteillée.

Les autorités avisent la population que l’eau bouillie ou embouteillée doit être utilisée pour boire et préparer des breuvages, biberons et aliments pour bébés, laver et préparer des aliments mangés crus, apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée, fabriquer des glaçons, se brosser les dents et se rincer la bouche.

Dans le cas des jeunes enfants, il faut s’assurer qu’ils n’avalent pas d’eau durant le bain.