Avis lancé sur des laveuses Samsung et Kenmore fabriquées entre 2011 et 2016

MISSISSAUGA, Ont. – Les fabricants de laveuses à chargement vertical Samsung et Kenmore émettent un avis de sécurité aux propriétaires de certains modèles.

Des incidents auraient été rapportés lors de leur fonctionnement. Les deux entreprises affirment que les appareils peuvent vibrer anormalement au point de causer des blessures aux usagers et des dommages aux propriétés.

Ces appareils électroménagers haute efficacité ont été fabriqués entre mars 2011 et avril dernier. L’avis concerne 14 modèles Samsung et 4 modèles Kenmore.

Les deux compagnies suggèrent aux clients qui possèdent un appareil visé par l’avis d’utiliser le cycle délicat à vitesse plus basse pour laver la literie et les tissus volumineux et résistants à l’eau.

Les personnes concernées peuvent se renseigner en composant le numéro sans frais 1-855-291-6251.