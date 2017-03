Avortement: le monde promet près de 200 millions $ US, dont 20M$ pour le Canada

OTTAWA – Nations et philanthropes se sont engagés jeudi à fournir près de 200 millions $ US pour financer la planification familiale, en réaction à la décision du président des États-Unis Donald Trump d’interdire tout financement américain à des organismes associés à l’avortement.

Le Canada, la Suède et la Finlande se sont engagés à hauteur de 20 millions $.

Une cinquantaine de pays étaient représentés à cette conférence d’un jour, à Bruxelles, et des donateurs privés comme la Fondation Bill & Melinda Gates ont fourni des dizaines de millions de dollars supplémentaires.

Le président de la conférence, le vice-premier ministre belge Alexander De Groo, a annoncé qu’un bienfaiteur anonyme a contribué à lui seul 50 millions $ US.

L’argent promis par le Canada ira à cinq organisations qui, selon un communiqué du ministère du Développement international et de la Francophonie, «offrent de l’information et des services essentiels en matière de santé sexuelle et reproductive qui favorisent l’égalité entre les sexes et le renforcement socio-économique des femmes et des filles dans les pays en développement». Les fonds seront dépensés au cours de la prochaine année.

La ministre Marie-Claude Bibeau a déclaré que «toutes les femmes ont le droit de choisir si elles veulent des enfants et combien, et à quel moment elles les auront».