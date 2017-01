Baignade de l’ours polaire en ce 1er janvier pour des Canadiens courageux

MONTRÉAL – Des milliers de Canadiens vont braver les eaux froides dimanche dans le cadre de la traditionnelle «Baignade de l’ours polaire».

L’événement se tient le 1er janvier dans plusieurs communautés à travers le pays, dont Vancouver, Toronto, Halifax et Charlottetown, et les dons amassés sont versés à des organismes de charité.

L’an dernier, plus de 2000 «courageux» ont notamment participé à la baignade de Vancouver, considérée comme la plus ancienne et importante au pays.

Les organisateurs conseillent fortement aux gens souffrant de problèmes cardiaques de ne pas tenter l’exploit.