Barrette trouve déplorables les critiques contre le CHU Sainte-Justine

MONTRÉAL – Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, trouve «déplorables» les critiques concernant les effets des restrictions budgétaires au CHU Sainte-Justine qui ont fait le lien avec l’épuisement du personnel et le fait que la mission même de cet hôpital spécialisé dans les soins aux enfants pourrait être en péril.

Il les attribue à un petit sous-groupe syndical mécontent et affirme que de telles critiques sont injustes.

Le ministre Barrette inaugurait justement de nouveaux bâtiments au CHU Sainte-Justine, lundi à Montréal et, à cette occasion, il a lui-même pris l’initiative de déplorer certains commentaires entendus dans les médias lundi concernant l’effet des restrictions budgétaires.

Il en a attribué aussi une partie au fait que dans le cadre d’une phase de transition, la direction de l’hôpital avait elle-même invité le personnel à rapporter tout anicroche, tout pépin.

Or, selon le ministre, des syndiqués se sont servis de ce rapport pour en changer la finalité et déplorer le fait que les autorités investissaient dans la construction plutôt que dans les services et les employés.