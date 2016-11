Bernard Richard deviendra représentant de la jeunesse de la Colombie-Britannique

VICTORIA – Un ancien politicien du Nouveau-Brunswick et défenseur des droits des enfants, Bernard Richard, devrait devenir le prochain représentant de l’enfance et de la jeunesse de la Colombie-Britannique.

M. Richard a été désigné par un comité gouvernemental formé de membres de tous les partis de la Colombie-Britannique pour succéder à Mary Ellen Turpel-Lafond. Cette dernière a occupé ce poste pendant une décennie et son mandat est venu à échéance ce mois-ci.

Le président du comité, Don McRae, a fait valoir dans un communiqué que l’expérience de M. Richard à aider les enfants et les jeunes, à gérer des organisations publiques et à travailler avec des membres des communautés autochtones faisait de lui le candidat par excellence pour pourvoir le poste de représentant de l’enfance et de la jeunesse de la Colombie-Britannique.

L’ex-politicien de 65 ans a été député libéral au Nouveau-Brunswick de 1991 à 2003 et a géré différents portefeuilles ministériels. Il a ensuite été ombudsman de la province maritime.

La nomination du comité devra être soumise à un vote de l’assemblée. Le mandat de représentant de l’enfance et de la jeunesse a une durée de cinq ans et peut être renouvelé une fois.

Ce dernier exerce la fonction non partisane de promouvoir les services offerts aux jeunes ainsi que d’enquêter sur des cas d’enfants morts ou grièvement blessés.