Blaney veut agir pour contrer la «lente et sûre érosion» du socle identitaire

OTTAWA – Le candidat à la direction du Parti conservateur Steven Blaney a présenté lundi des mesures pour contrer ce qu’il a qualifié de «lente et sûre érosion du socle (identitaire) canadien».

L’ancien ministre de la Sécurité publique a consacré la première annonce de sa campagne à la chefferie au thème de l’identité, plaidant qu’un débat «robuste et mature» à ce sujet «gagne de plus en plus de terrain» à travers le pays.

«On le voit depuis des années au Québec, et le Québec a joué un rôle de leader dans les débats sur ces enjeux ouvertement, a-t-il offert. Je crois que nous sommes prêts, au Canada, pour une discussion robuste, mature et sereine sur notre identité canadienne.»

Pour assurer la pérennité des valeurs canadiennes, un gouvernement conservateur dirigé par Steven Blaney mettrait de l’avant, dans les 100 premiers jours de son mandat, des mesures pour s’assurer que les nouveaux arrivants fassent la démonstration qu’ils y adhèrent.

«Nous devons nous assurer que ces nouveaux Canadiens que nous accueillons comprennent comment nous vivons. Nous ne voulons pas que notre pays devienne comme le pays qu’ils ont quitté», a soutenu le candidat en point de presse devant le parlement.

Le renforcement du modèle d’intégration passe également par l’adoption d’une loi sur le vote à visage découvert, selon M. Blaney, lequel avait déposé en février 2011 la mesure législative C-623, qui allait en ce sens.

La nouvelle mouture du projet de loi, qui était mort au feuilleton, serait bonifiée d’amendements contraignant les fonctionnaires fédéraux à offrir les services à visage découvert et modifiant le texte du serment de citoyenneté, a précisé l’élu.

Et si la Cour suprême du Canada «devait s’opposer à la volonté du Parlement», un gouvernement Blaney «n’hésiterait pas à recourir à la disposition de dérogation», a-t-il souligné.

Steven Blaney devient le second aspirant à la direction conservatrice à s’aventurer sur le terrain identitaire, après sa collègue Kellie Leitch et son filtrage des «valeurs anticanadiennes».

La position de cette dernière a été désavouée par la majorité de ses adversaires dans la course, surtout dans la foulée d’une campagne électorale perdante où les conservateurs ont été accusés d’avoir mis de l’avant des politiques de division.

Dans un point de presse qui coïncidait avec celui de son nouveau rival québécois, lundi matin, le candidat Michael Chong a fait valoir que la population n’a pas plus d’appétit maintenant qu’elle n’en avait il y a un an pour les questions identitaires.

«C’est le message que le peuple a lancé dans les élections fédérales et provinciales au Canada», a-t-il fait remarquer.

«Les partis, quand ils ont présenté des politiques sur des enjeux comme le niqab, les électeurs et citoyens canadiens ont dit (qu’ils étaient plutôt préoccupés) par les enjeux économiques», a ajouté M. Chong.

Le député ontarien a tenu ces propos en marge de son annonce sur la réforme démocratique, qui a été éclipsée par celle de M. Blaney.