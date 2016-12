Bloc québécois: Martine Ouellet réfléchit à être candidate à la direction

QUÉBEC – La députée péquiste Martine Ouellet a confirmé jeudi qu’elle réfléchit à la possibilité d’être candidate à la direction du Bloc québécois.

Mme Ouellet a déclaré qu’elle avait été sollicitée par des appuis potentiels, ce qui l’a incitée à étudier l’hypothèse d’être candidate.

La députée de Vachon, qui a été candidate à deux reprises à la direction du Parti québécois, a affirmé que la période des Fêtes lui servira à approfondir sa réflexion à propos d’une éventuelle participation à la course du parti souverainiste fédéral.

Mme Ouellet a évoqué l’horizon des mois de janvier ou février pour annoncer sa décision d’être ou non candidate.

Dans une mêlée de presse à l’Assemblée nationale, Mme Ouellet a affirmé que le Bloc québécois est plus que jamais pertinent et qu’une collaboration plus étroite avec le PQ était nécessaire.

Sans dire qu’il l’appuierait, le chef péquiste Jean-François Lisée a affirmé que Mme Ouellet serait une bonne candidate et ferait un bon chef du Bloc.