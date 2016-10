Bois d’oeuvre: vers un nouveau conflit entre le Canada et les États-Unis

OTTAWA – À quelques heures de l’échéance de l’entente canado-américaine sur le bois d’oeuvre, tout semble indiquer que Washington et Ottawa se dirigent tout droit vers un nouveau conflit commercial.

Dans une déclaration commune transmise mercredi par Affaires mondiales Canada, les deux gouvernements se sont engagés à poursuivre les négociations «malgré l’échéance du moratoire».

Le Canada et les États-Unis sont «déterminés à poursuivre les négociations afin d’en arriver à une solution durable et équitable», ont assuré la ministre canadienne du Commerce international, Chrystia Freeland, et son homologue américain, Michael Froman.

Le gouvernement de Justin Trudeau répète depuis des semaines que l’objectif, pour le Canada, est d’obtenir un bon accord et pas n’importe lequel.

Mais les discours protectionnistes qui sont véhiculés ces jours-ci par les deux candidats à la présidence des États-Unis rendent une tâche déjà difficile encore plus complexe, a souvent fait remarquer la ministre Freeland au cours des dernières semaines.

«Le climat protectionniste chez nos voisins américains complique toutes négociations commerciales incluant celle-ci», et par conséquent, «à l’heure actuelle, l’industrie américaine n’est pas au rendez-vous», a précisé mardi Alex Lawrence, l’attaché de presse de la ministre.

L’accord sur le bois d’oeuvre résineux vient à échéance mercredi à 23 h 59.

Selon le ministère du Commerce international, l’expiration de l’accord ne signifie pas une imposition instantanée de pénalités.

Et si des droits finissaient par être imposés, le Canada serait prêt à se défendre devant les tribunaux, comme l’a déjà affirmé la ministre Freeland.

À la suite de l’expiration de l’entente précédente, en 1996, le département américain du Commerce avait imposé un droit de 32 pour cent sur le bois canadien, qui avait été ensuite réduit à environ 27 pour cent en 2002.

Il était resté à ce niveau jusqu’à la conclusion d’une nouvelle entente, en 2006.

Les représentants canadiens et américains poursuivront leurs rencontres à Washington cette semaine, a précisé Affaires mondiales Canada.