Campagne 2000 réclame l’indexation de l’Allocation canadienne pour enfants

OTTAWA – L’organisme qui surveille la pauvreté des enfants canadiens réclame qu’Ottawa indexe dès l’an prochain son allocation canadienne pour enfants (ACE).

Le gouvernement libéral fédéral dit avoir l’intention d’indexer l’ACE à partir de 2020.

Cette allocation a remplacé trois mesures du précédent gouvernement conservateur: la Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE), versement mensuel non indexé et imposable, une prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) et un supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE), deux mesures indexées.

Plusieurs mois après avoir annoncé la création de l’ACE, le ministre qui en est responsable — Jean-Yves Duclos — a dit viser 2020 pour commencer à indexer les sommes versées aux familles.

Campagne 2000 brandit ses sombres statistiques pour réclamer une indexation beaucoup plus rapide.

L’organisme a été fondé en 1989 alors que les parlementaires à Ottawa promettaient de mettre fin à la pauvreté des enfants canadiens avant l’an 2000. Seize ans après ce rendez-vous raté, Campagne 2000 parle d’un «problème chronique de pauvreté infantile».

Si en 1989, 15,8 pour cent des enfants canadiens vivaient dans la pauvreté, aujourd’hui, c’est 18,5 pour cent, soit près d’un enfant sur cinq ou 3,1 millions d’enfants.

Les statistiques deviennent plus effarantes lorsqu’on parle d’enfants des Premières Nations: 60 pour cent des enfants sur les réserves vivent en situation de pauvreté. Au Nunavut, la taux de pauvreté chez les enfants de moins de six ans atteint les 45,1 pour cent.