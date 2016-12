Canada: hausse au 3e trimestre de l’endettement des consommateurs

TORONTO – La firme d’analyse de données de consommation Equifax Canada rapporte que la faiblesse des taux d’intérêt et le recul des prix du pétrole ont fait augmenter l’endettement chez les consommateurs canadiens au troisième trimestre de même que le nombre de défauts de paiement.

Au trimestre ayant pris fin le 30 septembre dernier, la dette moyenne des Canadiens était de 22 081 $, supérieure de 3,6 pour cent à celle relevée au trimestre correspondant de 2015.

Equifax ajoute que pendant la même période, le pourcentage de personnes qui étaient en retard de 90 jours ou plus dans le paiement de leurs dettes est passé de 1,05 à 1,14 pour cent. Ce phénomène était largement imputable aux consommateurs de l’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, les deux provinces les plus touchées par le recul des prix du pétrole.

Regina Malina, directrice principale d’Aperçus de décision à Equifax, signale qu’une majorité de Canadiens font baisser leurs dettes mais que ceux qui les font croître y ajoutent des montants d’argent suffisants pour faire augmenter les niveaux nationaux d’endettement.