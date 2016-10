Cancer du sein: c’est la Course à la vie CIBC et l’objectif est de 2 millions $

MONTRÉAL – La Course à la vie CIBC de la Fondation canadienne du cancer du sein qui se déroule dimanche dans quatre villes du Québec célèbre cette année ses 20 ans.

Pour cet anniversaire, les organisateurs espèrent recueillir autant que l’an dernier, soit plus de 2,1 millions $. L’événement est la plus importante collecte de fonds de l’année en cancer du sein. Il a permis d’injecter plus de 36 millions $ en 20 ans dans la recherche et le soutien aux patientes.

Environ 10 000 personnes participeront cette année à la Course à la vie, à Montréal, Québec, Sherbrooke et Val-d’Or.

Le cancer du sein est la forme de cancer qui touche le plus de femmes au Québec.