Carbone: l’opposition décrie les intentions d’Ottawa, les qualifiant de taxe

OTTAWA – L’opposition conservatrice n’a pas tardé à décrier haut et fort l’intention claire du gouvernement — annoncée dimanche par la ministre de l’Environnement et du Changement climatique — d’imposer un prix sur le carbone.

Au cours d’une entrevue télévisée dimanche, diffusée par le réseau CTV, la ministre Catherine McKenna a dit qu’elle imposerait son prix à toute province qui n’aurait pas adopté son propre système, que ce soit une taxe comme en Alberta ou une bourse comme au Québec.

Lundi matin, la leader par intérim de l’opposition officielle, Rona Ambrose, s’en prenait au gouvernement.

«Et à la fin de la journée, ils parlent d’un coût. C’est une taxe sur le carbone. À ce moment, ils n’ont aucun plan. Alors, leur motivation, d’après moi, est simplement de mettre leur main sur l’argent des contribuables», a-t-elle lancé au cours d’une conférence de presse.

Mme Ambrose reproche au gouvernement d’avoir complètement abandonné sa promesse de travailler avec les provinces et les territoires dans ce dossier.

Les premiers ministres du pays ont eu une rencontre à ce sujet au printemps dernier et déjà, en mars, la ministre McKenna laissait entendre qu’Ottawa imposerait un prix sur le carbone aux provinces qui tarderaient à passer aux actes. Une autre rencontre des premiers ministres est prévue cet automne.

La leader des conservateurs juge que le gouvernement libéral a visé trop haut à Paris, en décembre dernier, pendant le sommet sur les changements climatiques COP21.

«Ce qu’ils ont mis sur la table à la rencontre de Paris n’était pas quelque chose de réalisable dans notre cadre économique. Ce serait dévastateur pour l’économie de notre pays», selon Mme Ambrose.

«Mais c’est à eux maintenant de proposer un plan pour atteindre les cibles actuelles du Canada. Ils ne peuvent pas faire ça sans travailler avec les provinces», a-t-elle insisté.

«C’est certain qu’on doit avoir notre plan. (…) Et on va faire ça ensemble», a laissé tomber la ministre McKenna à son arrivée sur la colline parlementaire, lundi après-midi.

La ministre ne précise toujours pas comment ce prix sur le carbone serait imposé, ni à combien il s’élèverait.

«Tout le monde sait que nous devons rencontrer nos obligations internationales, et la tarification du carbone fait certainement partie de la solution, parce que ça impose un prix sur ce que nous ne voulons pas: la pollution», a-t-elle dit.