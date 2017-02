Centraide du Grand Montréal a récolté plus de 55 millions $ lors de sa campagne

MONTRÉAL – La campagne annuelle de financement de Centraide du Grand Montréal a permis d’amasser plus de 55 millions $.

La somme récoltée, 55,05 millions $, permettra de soutenir près de 350 organismes qui luttent contre la pauvreté et l’exclusion à Montréal, Laval et sur la Rive-Sud.

Le résultat a été annoncé mardi à Montréal par les coprésidents de la campagne, Isabelle Marcoux, présidente du conseil de Transcontinental, et Mitch Garber, président et chef de la direction de Caesars Acquisition Company et président du conseil du Cirque du Soleil.

Le montant est légèrement supérieur à celui récolté lors de la campagne précédente, qui se situait à 54,3 millions $.

Centraide annoncera publiquement au printemps ses investissements communautaires annuels.

La présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal, Lili-Anna Peresa, a souligné que les organismes et les projets soutenus allaient répondre aux besoins les plus criants.

L’organisme entend ainsi favoriser l’autonomie alimentaire, la réussite scolaire, le développement des tout-petits, en plus de briser l’isolement des personnes et d’appuyer les familles dans leurs difficultés quotidiennes.