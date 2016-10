Chefferie du PCC: Steven Blaney annoncera son intention dimanche

LÉVIS, Qc – Le député fédéral de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis, Stephen Blaney, doit annoncer dimanche s’il se lance dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada.

L’ancien ministre de la Sécurité publique fera part de ses intentions lors du brunch annuel de l’association conservatrice de sa circonscription, à Lévis.

La course à la succession de Stephen Harper compte jusqu’à présent six candidats officiels: Maxime Bernier, Kellie Leitch, Michael Chong, Andrew Scheer, Brad Trost et Deepak Obhrai.

D’autres songent à déposer leur candidature, dont le député Erin O’Toole, les ex-députés Pierre Lemieux et Chris Alexander, ainsi que l’ancienne ministre Lisa Raitt.

Le nouveau chef conservateur sera élu le 27 mai prochain.