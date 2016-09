Chine: Trudeau se livre à des activités plus désinvoltes à Shanghaï, vendredi

SHANGHAI – Le premier ministre Justin Trudeau s’est livré vendredi à des activités désinvoltes, à Shanghaï, dans le cadre de son premier voyage officiel en Chine.

Le chef du gouvernement du Canada a laissé tomber la veste et a roulé ses manches de chemise pour s’improviser instructeur de basketball avec des jeunes et se livrer à une séance de tai chi et de yoga devant un public.

Il s’est aussi rendu à un restaurant détenu par un Montréalais où la spécialité est le smoked meat, prenant un bain de foule dans l’établissement.

L’équipe de basketball dirigée pour l’occasion par M.Trudeau disputait un match amical face à une autre menée par Yao Ming, une ancienne vedette de basketball originaire de Shanghaï qui a joué pendant 9 ans avec les Rockets de Houston, de l’Association nationale de basketball (NBA).

La légèreté de l’agenda du premier ministre faisait ainsi contraste avec les activités protocolaires du début de son voyage, à Pékin.

En après-midi, Justin Trudeau a pris la parole devant un auditoire réuni par la compagnie canadienne d’assurance-vie Manuvie, présente en Chine depuis 1897. C’est là qu’il a montré ses talents en tai chi et en yoga.

Samedi, Justin Trudeau se rendra à Hangzhou afin de participer au sommet des leaders des pays membres du G20.