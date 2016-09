Chute de plusieurs mètres pour des gens qui montaient à bord d’un bateau

SAINTE-ROSE-DU-NORD, Qc – Une dizaine de personnes ont été blessées mercredi, à Sainte-Rose-du-Nord, au Saguenay, à la suite de l’affaissement d’une passerelle de quai.

L’incident est survenu vers 11 h 45, au moment de l’embarquement à bord d’un bateau-mouche avant d’effectuer une croisière sur le fjord.

La passerelle aurait cédé en raison du poids des gens, a expliqué un porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Jean Tremblay, au cours d’un point de presse.

Entre 10 et 12 personnes ont effectué une chute de six mètres, mais malgré des blessures plus sérieuses pour certaines d’entre elles, tout le monde est hors de danger.

Les blessures varient de maux de dos à des fractures ouvertes, a indiqué M. Tremblay, qui a salué la rapidité des services d’urgence pour repêcher les personnes qui se trouvaient dans l’eau.

Sainte-Rose-du-Nord est un village touristique d’un peu plus de 400 habitants qui se trouve sur la rive nord du fjord du Saguenay, entre Chicoutimi et Tadoussac.