Cinq accusations de cruauté animale ont été déposées contre Marineland

NIAGARA FALLS, Ont. – L’agence ontarienne pour la protection des animaux a déposé cinq accusations de cruauté animale contre le parc Marineland.

La Société de protection des animaux de l’Ontario (SPAO) précise que les accusations contre le parc d’attractions de Niagara Falls sont liées aux paons, aux pintades et aux ours noirs.

La SPAO ajoute que les accusations ont été déposées à la suite d’une enquête provoquée par une plainte reçue plus tôt ce mois-ci.

Marineland est notamment accusée d’avoir permis qu’un paon soit en détresse, d’avoir omis de se conformer aux normes de soins pour un paon et de deux chefs d’avoir omis de se conformer aux normes de soins pour une pintade.

Le parc est aussi accusé d’avoir omis de se conformer aux normes de soins pour environ 35 ours noirs d’Amérique, notamment en ayant omis de leur fournir la nourriture et l’eau appropriées et en quantité adéquate.

La SPAO indique qu’elle n’a retiré aucun animal du parc dans le cadre de son enquête, mais qu’elle continuera à les surveiller pour le reste des procédures. Elle affirme aussi que d’autres accusations sont attendues.

«Les plaintes pour cruauté animale sont prises très au sérieux, a indiqué l’inspecteur principal de la SPAO, Steve Toy, par communiqué. Lorsque nous recevons une plainte pour cruauté à l’endroit d’animaux sauvages ou exotiques, nous utilisons nos experts de même que des experts de l’industrie pour nous aider dans notre enquête.»