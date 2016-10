Cinq navires tentent de diriger six dauphins coincés dans une baie

LAMÈQUE, N.-B. – Des équipages de cinq navires utilisent de nouvelles tactiques pour encourager des dauphins à quitter une baie peu profonde dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Une porte-parole de Pêches et Océans Canada, Krista Petersen, a indiqué que les bateaux ont érigé un corridor avec des bouées, des chaînes et des cordes pour aider les six mammifères marins à retourner vers le grand large.

Un premier essai a échoué vendredi matin, certains dauphins parvenant à passer derrière les cordes.

Comme la veille, les équipes utilisaient aussi des échos-sondeurs pour diriger les dauphins vers l’océan.

Ces six dauphins blancs sont coincés près de Lamèque depuis plus d’une semaine. Un congénère a péri depuis ce temps.

Tonya Wimmer, de la Marine Animal Response Society, qui participe aux tentatives de sauvetage, a déclaré que les dauphins «font ce qu’ils veulent» et semblent être en bonne santé.