Climat: les Premières Nations veulent être impliquées dans le plan

OTTAWA – Les Premières Nations demandent à être impliquées dans toutes les étapes du processus d’élaboration et d’implantation du plan pancanadien de lutte aux changements climatiques.

Le Canada doit tenir compte de leurs besoins en ce qui a trait à l’accès à des énergies propres et sécuritaires, a indiqué mardi le chef de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde.

Par voie de communiqué, il a précisé que les Premières Nations étaient prêtes à faire leur part pour contribuer à la lutte aux changements climatiques.

Le chef Bellegarde a remis de l’avant l’idée de créer un fonds carbone autochtone afin d’augmenter les capacités des Premières Nations à combattre les changements climatiques.

Le premier ministre Justin Trudeau a dévoilé lundi aux Communes qu’Ottawa imposera un prix de 10 $ la tonne dès 2018. Le prix augmentera de 10 $ par année jusqu’à atteindre 50 $ la tonne en 2022.

Les leaders autochtones seront de la rencontre entre le premier ministre canadien et ses homologues provinciaux et territoriaux, les 8 et 9 décembre prochain, pour finaliser les détails du cadre pancanadien.

L’annonce de Justin Trudeau est survenue alors que les ministres de l’Environnement du pays étaient réunis à Montréal avec leur homologue fédérale Catherine McKenna pour discuter d’un prix sur la carbone.

L’initiative ne fait pas que des heureux. La Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador ont d’ailleurs claqué la porte avant la fin de la rencontre.