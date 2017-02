Commissions scolaires: Josée Bouchard quittera la présidence sous peu

MONTRÉAL – Estimant qu’elle a «beaucoup donné», la présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec, Josée Bouchard, ne sollicitera pas un nouveau mandat.

Mme Bouchard, qui avait succédé à André Caron il y a huit ans, quittera son poste le 3 juin, alors que sera élu son successeur lors d’une assemblée générale.

Josée Bouchard dit laisser ses fonctions avec le sentiment du devoir accompli, ayant mené de «grosses batailles», dont celle des compressions budgétaires d’un milliard $ dans le réseau.

Elle se félicite par ailleurs d’avoir pu empêcher, avec son équipe, l’abolition des commissions scolaires. «La démocratie scolaire a vaincu», dit-elle.

Élue scolaire depuis 1994, et vice-présidente de la Fédération pendant six ans, Josée Bouchard dit avoir investi beaucoup d’énergie dans son travail, qui a été «très exigeant et prenant».

C’est pourquoi elle entend accorder plus de temps à sa vie personnelle au cours des prochaines années.