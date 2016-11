Compensation pour l’AECG: le ministre MacAulay accusé de dire des «niaiseries»

OTTAWA – Le ministre fédéral de l’Agriculture, Lawrence MacAulay, s’est fait accuser de dire «des niaiseries» au sujet du programme de compensation pour les producteurs laitiers et fromagers du Québec.

Lors de la période de questions à la Chambre des communes, mardi, la porte-parole néo-démocrate en matière d’agriculture, Ruth Ellen Brosseau, lui a reproché d’ignorer les doléances de l’industrie québécoise dans ce dossier.

Le ministre MacAulay lui a répété que le programme découlant de l’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne a été élaboré en tenant compte des points de vue des producteurs et transformateurs laitiers et fromagers des quatre coins du pays.

Le ministre en avait fait sursauter quelques-uns dans les banquettes néo-démocrates et bloquistes, la veille, en répondant que «les producteurs laitiers de l’Ontario sont très contents» en réponse à une question sur la situation au Québec.

Le député bloquiste Simon Marcil l’avait aussi questionné sur le programme de compensation vers la fin de la séance, en réclamant une bonification. Il n’a cependant pas eu de réponse à sa question, ayant accusé le ministre de dire de la «bullshit» et refusé de se rétracter.

Des représentants de l’industrie laitière et fromagère du Québec ont accueilli avec déception le plan de compensation de 350 millions $ annoncé par le gouvernement fédéral en prévision de l’entrée en vigueur du traité de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne (UE).

Le gouvernement du Québec l’a aussi jugé trop peu généreux.