Conditions de travail plus flexibles: la ministre fédérale se fait rassurante

OTTAWA – La ministre fédérale MaryAnn Mihychuk estime que les petites entreprises ne souffriront pas des nouvelles règles proposées par Ottawa afin d’assouplir l’organisation du travail dans les secteurs sous réglementation fédérale.

La ministre du Travail précise que les petites et moyennes entreprises (PME) auront toujours le loisir de refuser des demandes d’accommodements afin d’assurer la bonne marche de leurs affaires.

Par contre, ces PME risquent, selon elle, de perdre des employés si elles refusent par exemple des accommodements sur les horaires.

La ministre Mihychuk a rencontré ses homologues des provinces la semaine dernière pour discuter des propositions du gouvernement libéral, qui «s’est engagé à offrir aux employés le droit de demander des régimes de travail flexibles et à accroître la portée des congés parentaux et des congés de soignant».

Ottawa songe à permettre aux employés d’entreprises de secteurs sous réglementation fédérale (banques, transports, télécoms) de pouvoir choisir, par exemple, de travailler de la maison, de modifier leurs horaires ou de prendre un congé afin de s’occuper d’un proche.

Dans un «document de discussion» publié sur le site du ministère le mois dernier, on indique que «de plus en plus de Canadiens éprouvent de la difficulté à trouver le juste équilibre entre leurs responsabilités professionnelles, familiales et personnelles», et que la «génération du millénaire» a des attentes bien différentes à l’égard du travail.

Le document de discussion évoque aussi la situation particulière des Autochtones, qui peuvent vouloir s’absenter du travail afin de participer à des activités traditionnelles comme la chasse ou la pêche.