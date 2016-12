Conditions routières et météo difficiles : carambolage sur l’autoroute 20

MONTRÉAL – Le cocktail météo s’abattant sur le Québec a créé des conditions routières difficiles qui ont provoqué un carambolage impliquant une vingtaine de véhicules, sur l’autoroute 20 à la hauteur de Drummondville, samedi après-midi.

Quatre personnes ont été transportées à l’hôpital, mais on ne craint pas pour leur vie. Le tamponnage a forcé la fermeture de l’autoroute 20 en direction ouest, au kilomètre 191, selon ce qu’a indiqué le ministère des Transports du Québec.

Plusieurs autres dizaines de sorties de route ont aussi été enregistrées par la Sûreté du Québec dans les régions de l’Estrie, de la Montérégie, du Centre-du-Québec et de Chaudière-Appalaches, à cause des mauvaises conditions routières.

Le sergent Claude Denis, de la Sûreté du Québec, a invité les automobilistes à adapter leur conduite aux conditions hivernales. Il précise que, lorsque les conditions routières ou météorologiques sont difficiles, les gens peuvent se voir remettre des constats d’infraction même s’ils respectent la limite de vitesse permise de 100 km à l’heure.

Alors que le sud-ouest du Québec vient de recevoir une bonne bordée de neige, un autre système apportera encore de la neige et de la pluie verglaçante, dépendamment des régions.

Météorologue à Environnement Canada, Denis Thibodeau avertit que les régions de Gatineau et des Laurentides vont recevoir 10 à 15 cm de neige supplémentaires, alors que Montréal et la Rive-Sud peuvent s’attendre à recevoir 5 cm de neige avant que ça ne se transforme en pluie verglaçante dans la nuit de samedi à dimanche. Environ 10 mm de pluie verglaçante devraient tomber dimanche. Le mercure replongera par la suite sous les moins -20 degrés, lundi. M. Thibodeau précise que les températures devraient remonter plus près des normales de saison pour le reste de la semaine.

De la neige est aussi attendue dimanche dans l’est de la province, dont 10 à 15 cm de neige prévus en Gaspésie.

M. Thibodeau a dit s’inquiéter de la situation en Gaspésie, alors qu’une section de la route 132 s’est effondrée. Environnement Canada prévoit de forts vents dimanche sur le fleuve, qui pourraient causer des bourrasques de neige importantes et des grosses vagues pouvant causer d’autres dommages et rendant difficiles les travaux de réparation de la route.

Le secteur entre La Martre et Marsoui a été le plus durement touché. Des portions de chaussée et de murs de soutènement ont cédé à l’assaut des vagues vendredi.

En attendant que la route soit réparée, les automobilistes peuvent utiliser une voie de contournement par la route 299, la route du lac Sainte-Anne et la route 198. Il s’agit d’un détour de 150 kilomètres.