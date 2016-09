Construction:des retards de paiement qui nuisent à la concurrence, déplore l’ACQ

MONTRÉAL – Malgré leurs doléances maintes fois répétées à cet effet, des entrepreneurs en construction doivent encore subir des délais de plusieurs mois avant d’être payés par des autorités publiques. Ces retards de paiement sont tels qu’ils finissent parfois par nuire à la concurrence, déplore l’Association de la construction du Québec.

Au cours d’une entrevue avec La Presse canadienne, jeudi, à la veille de son congrès annuel, la présidente de l’Association de la construction du Québec, Manon Bertrand, a rapporté que la situation ne s’était guère améliorée, en matière de retards de paiement pour des contrats publics, bien que les entrepreneurs se soient plaints de la situation à maintes reprises.

Eux doivent payer leurs ouvriers et leurs sous-traitants, mais ils attendent parfois 120 jours, voire six mois, avant d’être à leur tour payés par un ministère, une municipalité, rapporte Mme Bertrand.

Elle attribue cette situation au fait que toute facture ou réclamation est vérifiée et revérifiée, à cause d’un certain manque de confiance qui persiste de la part des autorités publiques face aux entreprises de construction.

Ces retards de paiement ont même un effet pervers: celui de réduire la concurrence, selon elle, parce que sachant qu’elles devront attendre des mois avant d’être payées, certaines entreprises de construction s’abstiennent tout simplement de soumissionner pour des contrats publics. On obtient donc le contraire de l’effet souhaité, déplore-t-elle.