Contrats publics: le programme de remboursement volontaire tire à sa fin

MONTRÉAL – Le temps file et il reste moins d’un mois aux entreprises pour se prévaloir du programme de remboursement volontaire des sommes payées injustement dans les contrats publics, avertit l’administrateur du programme, François Rolland.

Et pour celles qui ne participeront pas, des recours civils seront intentés: ils auront frais additionnels, a-t-il ajouté.

Faisant le point sur le déroulement du programme mercredi matin, M. Rolland, ex-juge en chef de la Cour supérieure, a admis que celui-ci avait démarré lentement.

Pour l’instant, huit entreprises ont fait savoir publiquement qu’elles allaient participer au programme, dont SNC Lavalin, Cima +, Construction Frank Catania et Dessau. D’autres entreprises ont choisi de participer de façon confidentielle.

Il reste quatre semaines aux autres pour signifier leur intention d’y participer et ensuite négocier une proposition de remboursement.

Le but de ce programme est de permettre aux entreprises de rembourser toutes les sommes facturées en trop — par l’utilisation de pots-de-vin, de financement politique ou d’ententes de répartition des contrats — aux municipalités, aux commissions scolaires, aux ministères et agences de l’État québécois.

Il vise entre autres les entreprises de construction identifiées lors de la Commission Charbonneau, mais ratisse beaucoup plus large que cela, souligne M. Rolland, l’administrateur du Bureau du programme de remboursement volontaire.

Il permet aussi de retourner 20 ans en arrière, jusqu’aux contrats publics octroyés en 1996.

Le programme prend fin en novembre 2017. Six mois plus tard, les sommes totales récupérées seront dévoilées et toutes les entreprises seront identifiées.