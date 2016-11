Couillard inaugure un nouveau pavillon au Musée des beaux-arts pour le 375e

MONTRÉAL – Le Musée des beaux-arts de Montréal est maintenant doté d’un nouveau pavillon pour la paix, gracieuseté de mécènes et d’une subvention de 19,5 millions $ du gouvernement du Québec.

Le premier ministre Philippe Couillard l’a inauguré, vendredi, aux côtés du ministre des Affaires municipales et responsable de la Métropole, Martin Coiteux, du maire de Montréal, Denis Coderre, et de représentants du musée et des donateurs.

Le nouveau Pavillon pour la paix Michal et Renata Hornstein du Musée des beaux-arts de Montréal compte quatre galeries consacrées à l’art international et à l’éducation.

Les collectionneurs Michal et Renata Hornstein ont offert leurs tableaux de maîtres anciens peu avant leur décès.

Québec a versé 18,5 millions $ pour la construction du nouveau pavillon et 1 million $ pour le réaménagement des collections d’art moderne et d’art international, a-t-on précisé. Pour Québec, il s’agit d’un legs en prévision du 375e anniversaire de Montréal.