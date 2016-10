Couillard refuse de débattre du fédéralisme et de la souveraineté avec Lisée

QUÉBEC – Le premier ministre Philippe Couillard a refusé, mercredi, une invitation de son adversaire péquiste Jean-François Lisée à débattre du fédéralisme et de la souveraineté à la télévision.

M. Couillard a déclaré qu’il préférait discuter d’économie et d’emploi plutôt que de répondre positivement au nouveau chef péquiste.

En chambre, M­. Lisée a lancé son invitation pour répondre aux références à la souveraineté dont M. Couillard émaille les réponses à ses questions.

Dans un point de presse, M. Lisée a ensuite raillé le refus de M. Couillard qui, selon lui, utilise la souveraineté comme moyen de diversion.

M. Lisée croit que le premier ministre cherche ainsi à éviter de répondre aux questions qu’il lui pose au sujet de la situation économique du Québec.

Le chef péquiste a relevé l’incohérence de M. Couillard, qui refuse l’invitation à un débat parce qu’il souhaite parler d’économie.

«Je suis à l’Assemblée nationale, je lui pose des questions sur l’économie et il répond sur la souveraineté, a-t-il dit. Je lui dis: ‘Si vous voulez parler de souveraineté, on va faire un débat d’une heure là-dessus’. Et là, il dit: ‘Non, je veux parler d’économie’.»

Selon M. Lisée, M. Couillard ne pourra plus se servir de la souveraineté comme moyen de diversion.

«J’espère qu’à partir de demain, il ne va répondre que sur l’économie lorsque je vais poser des questions sur l’économie», a-t-il dit.

En se rendant au conseil des ministres, après la période des questions, M. Couillard a indiqué qu’il ne souhaitait pas débattre de souveraineté avec son adversaire.

«Je préfère parler de sujets qui préoccupent les Québécois, comme l’économie et l’emploi», a-t-il dit.