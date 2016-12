Couillard se réjouit de voir les jeunes tourner le dos à la souveraineté

QUÉBEC – Le premier ministre Philippe Couillard a constaté lundi que les jeunes constituent la catégorie de l’électorat qui réagit le plus positivement à l’orientation fédéraliste du Parti libéral du Québec.

Après avoir exposé sa stratégie jeunesse, M. Couillard a déclaré que les jeunes ont des horizons plus larges qu’avant, ce qui ne cadre pas avec l’option souverainiste.

M. Couillard n’a pas fait de lien direct entre l’annonce de sa stratégie jeunesse, un dossier dont il est responsable, et un quelconque intérêt électoral.

En mars, le gouvernement avait dévoilé sa politique jeunesse, qui prévoit des injections de 200 millions $, au cours des cinq prochaines années, grâce à la stratégie annoncée lundi.

La stratégie prévoit notamment que des places seront réservées aux jeunes aux conseils d’administration des sociétés d’État, une mesure qui a fait l’objet d’un projet de loi présenté la semaine dernière.

En point de presse, M. Couillard a indiqué que son gouvernement n’a aucun problème à rejoindre les jeunes.

«Au contraire, si vous voyiez les différentes enquêtes d’opinion, c’est la catégorie des jeunes qui réagit le plus positivement à nos orientations, notamment sur le Québec et le Canada. Les jeunes, c’est la bonne nouvelle, ont abandonné largement la question de l’indépendantisme. Ils sont vraiment dans un esprit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus large.»