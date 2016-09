Course à la chefferie du PCC: le premier débat devancé au 9 novembre

OTTAWA – Le premier débat entre les candidats à la direction du Parti conservateur aura lieu le 9 novembre à Saskatoon, plutôt que le 10 novembre tel que prévu initialement.

Le parti a indiqué que le débat en anglais serait animé par Kaveri Braid, une ancienne journaliste et conseillère du premier ministre saskatchewanais Brad Wall qui travaille maintenant au sein de la firme de communications stratégiques Earnscliffe Strategy Group.

Le débat aura lieu à l’hôtel Delta Bessborough de Saskatoon et sera diffusé en direct sur internet.

Le comité organisateur de la course conservatrice a par ailleurs indiqué que le deuxième débat, bilingue celui-là, aura lieu le 6 décembre à Moncton.

Le vote pour choisir un successeur à Stephen Harper se déroulera le 27 mai.

Jusqu’à maintenant, six députés sont dans la course: Andrew Scheer, Maxime Bernier, Michael Chong, Tony Clement, Kellie Leitch et Deepak Obhrai.