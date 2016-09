Course à la chefferie du PQ: Sylvain Gaudreault lance un appel au calme

MONTRÉAL – Alors que la course à la direction du Parti québécois devient de plus en plus acrimonieuse, le chef intérimaire de la formation, Sylvain Gaudreault, a senti le besoin de lancer un appel «au calme, à la sérénité et à l’unité.»

Trois des quatre candidats en lice, Alexandre Cloutier, Jean-François Lisée et Martine Ouellet, se sont mutuellement attaqués ces derniers jours, ce qui a semblé déplaire à M. Gaudreault.

Dans un message publié sur son compte Twitter et sur sa page Facebook, Sylvain Gaudreault rappelle que la course au leadership est «un moment extraordinaire d’échange d’idées», mais qu’elle doit se dérouler «dans le respect et dans un esprit de collégialité.»

Il se dit convaincu que les candidats vont poursuivre leur campagne dans un tel esprit jusqu’à l’élection du nouveau chef, le 7 octobre.

Les candidats Cloutier, Lisée, Ouellet et Paul Saint-Pierre Plamondon se mesureront dans deux autres débats ce week-end.

Samedi après-midi, ils croiseront le fer à Carignan, en Montérégie. L’événement a été organisé par les jeunes péquistes de la Montérégie et les instances locales du PQ.

Les quatre prétendants au poste de chef se retrouveront dimanche après-midi à Saguenay. Le débat aura lieu au cégep de Jonquière, sous l’égide de la Table régionale des Organisations unies pour l’indépendance (OUI-Québec).